Главное за сегодня: 
За окном: -7, завтра: -5
 Вчера, 15:35 
Рейтинг: 0 
В 2,123 раза повысили цену деревьев на древесину для граждан

Правительство Самарской области увеличило ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в 2,123 раза. Об этом сообщает пресс-служба. Повышение обосновывают тем, что эту плату не индексировали с 2007 г. А теперь применили индекс роста потребительских цен сразу за 9 лет – с 2008 г. по 2016 г.  

К примеру, ставка платы за 1 плотный кубометр крупной деловой сосны (разряд такс 1, расстояние вывозки до 10 км) теперь 392 рубля. Лиственница (в зависимости от размера) – 112-312 рублей; ель, пихта – 128-353 рубля; дуб, ясень, клен – 634-1763 рубля; береза – 71-196 рублей; ольха черная, граб, ильм, липа – 43-116 рублей; осина, ольха белая, тополь – 16-38 рублей. 

По этим ценам гражданам будут продавать деревья после проведения санитарных рубок и уборки валежника. Если граждане желают купить «спелые и насаждения», то установленные ставки увеличиваются в 1,5 раза. 

 

Теги: ставки платы, деревья, древесина, самарская область

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios