Вчера, 15:35

В 2,123 раза повысили цену деревьев на древесину для граждан

Правительство Самарской области увеличило ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в 2,123 раза. Об этом сообщает пресс-служба. Повышение обосновывают тем, что эту плату не индексировали с 2007 г. А теперь применили индекс роста потребительских цен сразу за 9 лет – с 2008 г. по 2016 г.

К примеру, ставка платы за 1 плотный кубометр крупной деловой сосны (разряд такс 1, расстояние вывозки до 10 км) теперь 392 рубля. Лиственница (в зависимости от размера) – 112-312 рублей; ель, пихта – 128-353 рубля; дуб, ясень, клен – 634-1763 рубля; береза – 71-196 рублей; ольха черная, граб, ильм, липа – 43-116 рублей; осина, ольха белая, тополь – 16-38 рублей.

По этим ценам гражданам будут продавать деревья после проведения санитарных рубок и уборки валежника. Если граждане желают купить «спелые и насаждения», то установленные ставки увеличиваются в 1,5 раза.

Теги: ставки платы, деревья, древесина, самарская область

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.