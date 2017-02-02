Самарскую информсистему «Охота» запустят через год
Запуск информационной системы Самарской области “Охота» отложили на год, до 1 февраля 2018 г. Такое решение приняло самарское правительство. Систему должны были запустить к 1 февраля 2017 г.
Создание информсистемы «Охота» было запланировано программой "Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области" на 2014 - 2020 годы". Программу утвердили в 2013 г.
На систему «Охота» планировалось потратить 4,098 млрд рублей.
С введением информсистемы все услуги, предоставляемые департаментом охоты и рыболовства, должны были перевести в электронную форму. В системе «Охота» должны содержаться данные:
- о пользователях и участниках системы;
- об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
- об охотничьих угодьях;
- об охотничьих ресурсах;
- о среде обитания охотничьих ресурсов.
Теги: информсистема Охота, Самарская область
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