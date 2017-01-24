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АвтоВАЗ даст дилерам бонус

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на дилеров Lada, вместо 1%-ной скидки за выкуп машин без использования отсрочки платежа АвтоВАЗ вводит инвестиционный бонус в таком же размере. Его в течение 2017 г. будут получать те дилеры, которые выполняют все корпоративные требования.

В январе АвтоВАЗ продал в России 16,3 тыс. автомобилей Lada, что почти на 5% больше результатов января 2016 г. По данным компании, доля Lada на российском рынке составила более 19,5%, и «это лучший январь за последние 5 лет».

Теги: автоваз, дилеры

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