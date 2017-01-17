Вчера, 13:26

Самарская "Госэкспертиза проектов в строительстве" нарушала закон о госзакупках

Счетная палата Самарской области выявила многочисленные нарушения в сфере госзакупок, которые допустило ГАУ «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

В частности, ГАУ размещало информацию о заключеннии договоров с нарушением сроков, а также скрывало сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего бизнеса.

Должностные лица учреждения оштрафованы на общую сумму 8 000 рублей.

Теги: счетная палата, гп=ау, экспертиза

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.