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Самарская "Госэкспертиза проектов в строительстве" нарушала закон о госзакупках

Счетная палата Самарской области выявила многочисленные нарушения в сфере госзакупок, которые допустило  ГАУ «Государственная экспертиза проектов в строительстве».

В  частности, ГАУ размещало информацию о заключеннии договоров с нарушением сроков, а также скрывало сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего бизнеса.

Должностные лица учреждения оштрафованы на общую сумму 8 000 рублей.

Теги: счетная палата, гп=ау, экспертиза

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