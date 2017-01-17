Самарская "Госэкспертиза проектов в строительстве" нарушала закон о госзакупках
Счетная палата Самарской области выявила многочисленные нарушения в сфере госзакупок, которые допустило ГАУ «Государственная экспертиза проектов в строительстве».
В частности, ГАУ размещало информацию о заключеннии договоров с нарушением сроков, а также скрывало сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки у субъектов малого и среднего бизнеса.
Должностные лица учреждения оштрафованы на общую сумму 8 000 рублей.
Теги: счетная палата, гп=ау, экспертиза
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