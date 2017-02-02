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В Тольятти пройдет олимпиада по программированию

В Тольятти открылся прием заявок на городскую олимпиаду по программированию CodeUP-2017. В ней могут участвовать ученики 10-11 классов и студенты 1-2 курсов, получающие первое высшее образование. Соревноваться будут в области разработки программ на языках Pascal, Java SE и С++. В CodeUP-2017

Главный приз — поступление в учебный центр «Инфоком» на одну из трех профильных специальностей: Software Quality Assurance, Software Development или Business Analysis.

Регистрация открыта на официальном сайте CodeUP-2017 до 19 февраля.

Олимпиада пройдет 25 февраля по адресу: Тольятти, ул. Белорусская, 16В (корпус УЛК), аудитория №418. С собойнеобходимо взять паспорт.

Дополнительная информация - по телефону: (8482) 99-74-07.

Теги: программирование, олимпиада, тольятти

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