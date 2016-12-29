Вчера, 12:01

Из Южного города запустили автобус до электричек

ООО «ДК Древо» и ОАО «Самарский ППК» организовали автобусную линию между Южным городом и станциями электричек "Красный Кряжок" и "Соцгород".

Это позволит жителям Южного города добираться до железнодорожного вокзала Самары без пробок, менее чем за 30 минут.

Автобусы отправляются от остановки «Спортивный комплекс «Южный»», следуют по Николаевскому проспекту и выезжают на улицу Утевскую, останавливаясь на всех остановках по пути.

Теги: южный город, автобус, электричка

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