Вчера, 17:33

В Тольятти принимают заявления на выплаты к Пасхе

В Тольятти открыт прием заявлений на ежегодную денежную выплату к Пасхе в размере 1500 рублей на каждого ребенка.

Выплата положена:

- женщинам, воспитывающим четырех и более несовершеннолетних детей;

- одиноким матерям, воспитывающим двоих и более детей.

Статус одинокой матери при вступлении в брак сохраняется до тех пор, пока над детьми не установлено отцовство.

В случае если многодетная семья или одинокая мать являются получателями ежемесячного пособия на ребенка в размерах 300, 380, 400, 480, 500, 560 или 660 рублей, ежегодная выплата к Пасхе будет назначена автоматически.

В остальных случаях гражданам необходимо обратиться в «ГУСЗН Центрального округа» до 31 мая по месту жительства с документами:

1) заявлением о назначении ежегодной выплаты к Пасхе с указанием номера счета в кредитной организации;

2) документом, удостоверяющим личность;

3) свидетельствами о рождении воспитываемых детей;

4) справкой с места жительства детей о совместном проживании с гражданином.

Адреса отделов назначения социальной помощи:

• Автозаводский район:

- б-р Орджоникидзе, 16 (1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 9, 11 кварталы, 3 комплексное общежитие), тел. 54-30-76;

- б-р Кулибина, 2 (2 квартал, 1 и 2 комплексные общежития), тел. 54-32-26;

- б-р Буденного, 6 (7, 8 кварталы), тел. 54-33-03;

- б-р Луначарского, 3 (10, 19 кварталы), тел. 54-33-01;

- ул. Автостроителей, 57 (12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 кварталы), тел. 54-34-31, 54-43-53;

- б-р Космонавтов, 4 (15, 18 кварталы), тел. 54-37-02;

• Центральный район:

– ул. Голосова, 99, тел. 54-31-56; 54-46-52;

• Комсомольский район:

– ул. Матросова,19д, тел. 54-46-94; 54-30-69.

Теги: выплаты к пасхе, прием заявлений

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