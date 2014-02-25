В Тольятти принимают заявления на выплаты к Пасхе
В Тольятти открыт прием заявлений на ежегодную денежную выплату к Пасхе в размере 1500 рублей на каждого ребенка.
Выплата положена:
- женщинам, воспитывающим четырех и более несовершеннолетних детей;
- одиноким матерям, воспитывающим двоих и более детей.
Статус одинокой матери при вступлении в брак сохраняется до тех пор, пока над детьми не установлено отцовство.
В случае если многодетная семья или одинокая мать являются получателями ежемесячного пособия на ребенка в размерах 300, 380, 400, 480, 500, 560 или 660 рублей, ежегодная выплата к Пасхе будет назначена автоматически.
В остальных случаях гражданам необходимо обратиться в «ГУСЗН Центрального округа» до 31 мая по месту жительства с документами:
1) заявлением о назначении ежегодной выплаты к Пасхе с указанием номера счета в кредитной организации;
2) документом, удостоверяющим личность;
3) свидетельствами о рождении воспитываемых детей;
4) справкой с места жительства детей о совместном проживании с гражданином.
Адреса отделов назначения социальной помощи:
• Автозаводский район:
- б-р Орджоникидзе, 16 (1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 9, 11 кварталы, 3 комплексное общежитие), тел. 54-30-76;
- б-р Кулибина, 2 (2 квартал, 1 и 2 комплексные общежития), тел. 54-32-26;
- б-р Буденного, 6 (7, 8 кварталы), тел. 54-33-03;
- б-р Луначарского, 3 (10, 19 кварталы), тел. 54-33-01;
- ул. Автостроителей, 57 (12, 13, 14, 16, 17, 20, 21 кварталы), тел. 54-34-31, 54-43-53;
- б-р Космонавтов, 4 (15, 18 кварталы), тел. 54-37-02;
• Центральный район:
– ул. Голосова, 99, тел. 54-31-56; 54-46-52;
• Комсомольский район:
– ул. Матросова,19д, тел. 54-46-94; 54-30-69.
Теги: выплаты к пасхе, прием заявлений
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