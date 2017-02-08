Разыскивается неустановленный водитель
6 февраля в 16:30 "неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по ул. Майская со стороны ул.Мирная в направлении ул.Нагорная, напротив дома № 158 по ул.Черемшанская, допустил наезд на пешехода – несовершеннолетнего мальчика, 2008 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу". Об этом сообщает ГИБДД Самары. Водитель с места ДТП скрылся.
Мальчику самостоятельно обратился в больницу с ушибом "мягких тканей бедра слева».
Всех очевидцев, располагающих какой-либо информацией, просим обращаться по адресу: Самара ул. Литвинова, 360. Либо звонить по телефонам: 228-53-49, 8-927-650-57-77 - отделение розыска, 951-91-21-дежурная часть полка.
Теги: дтп, гибдд самары
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