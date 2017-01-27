В Самарской области гриппом и ОРВИ болеют более 18 тыс. жителей
С 30 января по 5 февраля в области зарегистрировано 18 284 случая ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 8051 случай.
По области пороговые значения заболеваемости превышены на 33,5%, "по Самаре – на 0,43%", сообщает управление Роспотребнадзора, уточняя, что заболеваемость в Самаре снизилась на 1,25% по сравнению с данными на 30 января. Отметим, что тогда управление сообщало, что в Самаре пороговые значения заболеваемости были превышены на 21%.
В возрастной группе 3-6 лет и 7-14 лет зафиксировано превышение эпидемических показателей на 9,4% и 47% соответственно.
За прошедшую неделю были полностью закрыты 5 школ и 1 дошкольное учреждение, частично приостановлен образовательный процесс в 158-ми классах 31-й школы и 16-ти группах 14-ти дошкольных учреждений.
Теги: роспотребнадзор, грипп, орви
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1 февраля 2017, 09:20
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