Вчера, 10:05

В Самарской области гриппом и ОРВИ болеют более 18 тыс. жителей

С 30 января по 5 февраля в области зарегистрировано 18 284 случая ОРВИ и гриппа, в том числе в Самаре – 8051 случай.

По области пороговые значения заболеваемости превышены на 33,5%, "по Самаре – на 0,43%", сообщает управление Роспотребнадзора, уточняя, что заболеваемость в Самаре снизилась на 1,25% по сравнению с данными на 30 января. Отметим, что тогда управление сообщало, что в Самаре пороговые значения заболеваемости были превышены на 21%.

В возрастной группе 3-6 лет и 7-14 лет зафиксировано превышение эпидемических показателей на 9,4% и 47% соответственно.

За прошедшую неделю были полностью закрыты 5 школ и 1 дошкольное учреждение, частично приостановлен образовательный процесс в 158-ми классах 31-й школы и 16-ти группах 14-ти дошкольных учреждений.

Теги: роспотребнадзор, грипп, орви

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