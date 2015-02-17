Вчера, 10:01

ГК Danone открыла в Самаре логистический центр

Группа Компаний Danone в России "запустила операции на новом логистическом центре в Самаре", сообщает компания. Центр открыт на территории производственного филиала МК «Самаралакто». Инвестиции составили более 300 млн рублей.

Площадь нового склада - 2000 кв. м. Грузооборот – до 800 т продукции в сутки. Отгрузки из Самары осуществляются по России, в Белоруссию, Казахстан, Армению и Азербайджан.

Теги: Danone, Самаралакто, логистический центр

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