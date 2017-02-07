PR Partner открылся в Самаре
В Самаре по франшизе открылся третий локальный офис в России агентства PR Partner. Новые франчайзи будут представлять интересы PR Partner на территории Самарской области и реализовывать проекты, соблюдая все технологии ведения бизнеса. Руководителем PR Partner Самара стал Антон Утехин.
Московский офис передал франчайзи права на использование зарегистрированного товарного знака и марки, разработанные стандарты обслуживания заказчиков. Специалисты PR Partner Самара прошли обучение в центральном офисе.
«PR Partner заинтересован в региональном развитии бренда. Мы видим интерес к нашим медиатренингам, конференциям и вебинарам и за пределами столицы. Появление офиса в Самаре позволит оказывать PR-поддержку клиентов с учетом местных требований, а также обмениваться опытом с коллегами в регионах», — комментирует открытие генеральный директор PR Partner Инна Алексеева.
Для справки
PR Partner оказывает услуги в области связей с общественностью и маркетинга с 2006 г. С 2012 г. входит в международную сеть независимых PR-агентств IPRN, сотрудничает с агентствами Европы и США, является членом АКОС (ICCO), эксклюзивным партнером LEWIS в России и СНГ. Входит в топ-25 коммуникационных агентств России (НР2К, 2016), топ-15 SMM-агентств России (Tagline, 2016).
Теги: PR Partner
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