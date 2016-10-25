Вчера, 17:47

В Самаре презентуют "современный хипстерский фильм"

9 февраля Клуб любителей кинематографа «Треугольник» приглашает на кинолекторий «Наше кино» и показ фильма «Городские птички» режиссёра Юлии Белой (16+).

Юлия Белая закончила курс режиссуры во французской киношколе «La Femis». Фильм стал участником кинофестиваля Otkritie Х Strelka Film Festival, обладателем трех призов кинофестиваля «Движение»: за режиссуру, за лучший женский ансамбль и приз зрительских симпатий.

"«Городские птички» – это современный хипстерский фильм с невероятно талантливыми молодыми актерами, модным саундтреком и интересно, как мне кажется, рассказанными историями" - так отзывается сама режиссёр о своём новом фильм.

Ведущий вечера - киновед Роман Черкасов

Начало - в 19:00.

Стоимость билета – 120 рублей.

Теги: треугольник, фильм

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.