Вчера, 09:40

4 района Самары завалили отходами

Прокуратура Самары обнаружила, что «12 физических лиц, осуществили несанкционированные сбросы отходов в Куйбышевском, Самарском, Советском, Кировском районах».

Общий вред, причиненный окружающей среде, составил около 1 млн рублей.

Прокуратура города направила обращения в районные суды с исковыми заявлениями «в защиту неопределенного круга лиц – жителей Самары, чьи права на благоприятную окружающую среду, чистоту и порядок в городском округе Самара нарушены действиями ответчиками». Нарушителям законодательства предстоит возместить вред, причиненный почве.

16 января прокуратура обнаружила на территории Советского района (ул. Гагарина, ул.22 Партъсъезда, Заводское шоссе, п. Мясокомбинат, Южное шоссе, ул. Набережная реки Самары) места сброса отходов, образовавшегося при проведении землеройных работ, с транспортных средств принадлежащих ОАО «Сызраньгрузавто».

В отношении ОАО «Сызраньгрузавто» возбуждено административное дело, материалы направлены для рассмотрения в минлесхоз Самарской области.

Теги: прокуратура, отходы

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