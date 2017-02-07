7 февраля 2017, 17:23

Зарплаты сотрудникам органов власти Самарской области сократили

С 1 января 2017 г. расходы областного бюджета на фонд оплаты труда работников всех органов государственной власти сокращаются на 10%. Об этом сообщает пресс-служба облправительства, ссылаясь на принятое губернатором Самарской области решение.

«Данная мера коснется всех работников органов государственной власти, в том числе главы региона», - особо отмечается в сообщении.

По предварительным расчётам, за счет сокращений зарплат чиновникам бюджет сэкономит около 300 млн рублей.

В целом в перечень мероприятий по сокращению расходов на государственное и муниципальное управление включены 17 мероприятий: будут сокращены вакансии во всех органах исполнительной власти, пройдет реорганизация ряда госучреждений, на 15% будут сокращены расходы на управленческие расходы и др.

Теги: сокращение зарплат, самарская область, госвласть, экономия

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