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Завели два уголовных дела на руководство «Тольяттинской птицефабрики»
Следственный отдел Жигулевска возбудил два уголовных дела в отношении руководителя и и. о. генерального директора ОАО «Тольяттинская птицефабрика» (имен не называют).
Их подозревают в преступлениях, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов) и ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента).
По версии следствия, в 2015 г. руководитель птицефабрики не перечислил в бюджет налоги на более 19,729 млн рублей.
А в конце 2016 г. и.о. генерального директора компании выдал в долг более 15 млн рублей из кассы птицефабрики некоему физлицу. Следствие установило, что и.о. гендиректора сделал это намерено – чтобы налогая не могла их взыскать. Счета компании были заморожены по решению Межрайонной ИФНС России № 15. Налоговики должны были взыскать с птицефабрики почти 21 млн рублей недоимки по налогам, а также пени и штрафы.
«Тольяттинская птицефабрика, несмотря на все сложности, работает, - говорил в интервью одному из самарских СМИ министр сельского хозяйства Алексей Попов в ноябре 2016 г. - Сегодня у нее имеется дефицит оборотных средств, имеются проблемы с кредиторами, есть задолженность по налогам и энергоносителям. Однако собственники делают все для того, чтобы сохранить производство».
И уже в январе этого года на заседании профильного комитета в губернской думе Попов заявил: "Вопрос государственной поддержки птицеводческих предприятий Самарской области на возмещение части затрат на производство мяса птицы оставался актуальным на протяжении всего 2016 г. Вопрос возник, прежде всего, из-за ситуации на Тольяттинской птицефабрике. Однако, на наш взгляд, он утерял актуальность, потому, что, уже начиная с весны 2016 г., в результате нарушений финансово-хозяйственной деятельности птицефабрики и борьбы собственников за ее контроль, у фабрики возникли долги".
Теги: тольяттинская птицефабрика, уголовное дело, попов, налоговая
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