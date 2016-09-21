7 февраля 2017, 16:13

В Стамбул из Самары будет летать и «Северный ветер»

Росавиация назначила авиакомпанию «Северный ветер» регулярным перевозчиком на маршруте Самара-Стамбул-Самара с частотой полетов 3 раза в неделю. И на маршруте Самара-Анталья-Самара (7 раз в неделю).

Разрешение на авиаперевозки в Стамбул «Северный ветер» получил вместо «Оренбургских авиалиний», которые ведомство назначило регулярным перевозчиком на этом маршруте в 2014 г. О возможной выдаче разрешения «Северному ветру» на полеты в Стамбул Росавиация сообщила еще в сентябре 2016 г.

В конце января пресс-служба самарского аэропорта «Курумоч» сообщила о том, что турецкая авиакомпания Atlasglobal начала продажу билетов на регулярные прямые рейсы из «Курумоча» в Стамбул (2 раза в неделю с 10 марта, и трижды в неделю с 26 марта). Билеты «туда-обратно» авиакомпания продает по 124 евро (8000 рублей), сообщается на сайте авиаперевозчика.

Теги: самара-стамбул, северный ветер, росавиация

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