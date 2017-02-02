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 7 февраля 2017, 16:04 
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Компенсации на оплату жилья и услуг ЖКХ будут давать на почте

Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области информирует, что в феврале 2017 г. компенсации расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будут выплачивать в отделениях почтовой связи с 10 по 25 февраля 2017 года.

На счета получателей в банках деньги поступят после 13 февраля 2017 г.

 

Теги: компенсации, самарская область

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