7 февраля 2017, 14:47

В Самаре ищут очевидцев ограбления банка на пр. Кирова

Самарская полиция ищет очевидцев преступления, которое произошло 3 февраля. Примерно в 16:25 двое неизвестных ограбили офис банка на пересечении улицы Победы и проспекта Кирова в Промышленном районе Самары. После чего нападавшие скрылись через двор дома, выходящий на улицы Физкультурную и Краснодонскую.

Приметы нападавших:

Рост 185 - 190 см., крепкого телосложения, одет в темные штаны, темную короткую дутую куртку с капюшоном; Рост 175 - 180 см., крепкого телосложения, одет в брюки темного цвета, удлиненную куртку болотного цвета с капюшоном.

Всем, кто обладает какой-либо информацией, нужно обращаться по телефонам: 8-902-291-96-50, 8-987-150-59-19. Конфиденциальность гарантируется.

Теги: полиция, ограбление, банк, очевидцы

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