В воды Самарской области сливают 365 млн кубометров загрязняющих веществ
Ежегодно на территории Самарской области в воздух выбрасывается около 650 тыс. тонн загрязняющих веществ от предприятий и автотранспорта. Об этом сообщает облправительство со ссылкой на данные минлесхоза области. В реки сбрасывается ежегодно 360 – 365 млн кубометров мусора.
«Объем образуемых предприятиями и населением Самарской области отходов в последние годы находится в пределах 4-5 млн тонн, из них 1-1,3 млн составляют бытовые отходы и порядка 3-4,8 млн – производственные», - пишет пресс-служба правительства.
Самарская область по объему выбросов в атмосферу и объему образующихся отходов занимает 5-ое место в стране, а по объему сброса загрязнённых стоков в водные объекты – 4-ое.
В начале июля 2013 г. в Самарской области насчитывалось 847 несанкционированных свалок общей площадью 438,79 га, к концу 2016 г. их количество сократилось до 391 (389,6 га).
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