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Владимир Путин поздравил Николая Меркушкина
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Владимир Путин поздравил Николая Меркушкина
Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил губернатору Самарской области Николаю Меркушкину и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба губернатора.
Президент России интересовался вопросами социально-экономического развития Самарской области и пожелал губернатору успехов в решении задач, стоящих перед регионом.
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