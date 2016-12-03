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Владимир Путин поздравил Николая Меркушкина

Сегодня президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил губернатору Самарской области Николаю Меркушкину и поздравил его с днем рождения, сообщает пресс-служба губернатора.

Президент России интересовался вопросами социально-экономического развития Самарской области и пожелал губернатору успехов в решении задач, стоящих перед регионом.

Теги: меркушкин, президент

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