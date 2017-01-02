Вчера, 11:29

Деньги на дороги поступят в Самарскую область в первом квартале

Пресс-служба облправительства

Самарская область в этом году получит 1,8 млрд рублей из 30 млрд, которые российское правительство выделило 34 субъектам на развитие транспортной системы. По словам министра транспорта России Максима Соколова, столь значительные средства выделяются для подготовки Самары и области к Чемпионату мира по футболу.

Общий объем финансирования первого этапа программы "Развитие транспортной системы" планируется в объеме 7,44 млрд рублей (на условиях софинансирования из регионального бюджета). Летом 2016 г. Самарская область получила по этой программе 650 млн рублей. «В 2016 г. эта сумма была заметна и для Самары, и для Тольятти. Сумма на 2017 г. почти в три раза больше, и понятно, что в итоге эффект будет значительно выше. Кроме того, мы знаем, какую сумму получим в 2018 г., и можем уже сейчас на нее ориентироваться», - отметил губернатор Николай Меркушкин.

Деньги из федерального бюджета поступят в Самарскую область в I квартале этого года, а до 31 марта должны быть проведены все торги по определению подрядчиков работ. При этом все подрядчики должны будут взять на себя гарантийные обязательства после выполнения работ. В обязательном порядке должны быть синхронизированы сроки ремонта между дорожными и коммунальными службам. «Нельзя допустить, чтобы на только что отремонтированном участке дороги коммунальные службы начали менять коммуникации», - сказал министр транспорта.

По словам губернатора, практика гарантийных обязательств уже работает. К примеру, региональный минтранс в этом году не принял выполненные работы по собственным программам в Тольятти на сумму 130 млн рублей, а три года назад недобросовестных подрядчиков обязали переделывать свою работу в объеме 1,1 млрд рублей.

В 2017 г. в Самарской области планируется огромный объем работ. «Вместе с федеральными дорогами в этом году на территории Самарской области в рамках реконструкции и ремонта дорожной сети будет выполнено работ на 22-23 млрд рублей», - скаазал губернатор. И кроме основных дорог, будут ремонтироваться дворы и внутриквартальные проезды в Самаре. На это из областного бюджета выделят почти 1 млрд рублей.

По словам Ивана Пивкина, министра транспорта Самарской области, уже на 55% готова дорога из аэропорта "Курумоч", Московское шоссе - на 46%, самые сложные объекты на главной магистрали города - тоннели - готовы на 80%. Отставания в графиках нет. В целом, 9,2 км магистрали с 10-ю полосами движения, как и трасса в аэропорт, будут готовы к декабрю 2017 г.

По мнению Максима Соколова, к ЧМ необходимо включить в операционный транспортный план и железнодорожное сообщение между Самарой и аэропортом (пока этот маршрут в резерве). На этом маршруте долежн использоваться новый, современный железнодорожный транспорт с соответствующим визуальным оформлением (типа «Ласточка»).

Теги: дороги, Максим Соколов, Николай Меркушкин, Иван Пивкин

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