3 февраля 2017, 16:00

Корпорация «КОШЕЛЕВ» представила пилотный номер отеля SHERATON

Готов пилотный номер первого пятизвездочного отеля SHERATON в Саранске, который с ноября 2015 года возводит Корпорация «Кошелев».

Над дизайном интерьера работает немецкий архитектор Мария Сонне – Фредериксен (архитектурное бюро ART4ALL International).

Первая в Саранске гостиница категории "пять звезд" включает в себя 159 номеров разной классности: из них «standart – 136», «deluxe» - 15, «suite» - семь и один «Президентский ЛЮКС». Помимо удобных номеров, гости отеля смогут воспользоваться переговорными комнатами, конференц-залами, посетить бассейн, фитнес, spa и ресторан. Общая площадь отеля - 12, 4 тыс. кв. м.

В отеле будет установлена система безопасности последнего поколения. Например, стандартный электронный ключ-карту здесь заменит личный смартфон постояльца, для этого нужно будет только скачать на него специальную программу.Технический пуск отеля запланирован на август.

Отель строится к ЧМ-2018 года. Согласно требованиям FIFA в городе, принимающем чемпионат, должны быть средства размещения категории «пять звезд». SHERATON находится всего в 8,3 км от аэропорта, а до стадиона «Мордовия Арена» – 2,1 км, до автовокзала – 4, 2 км, до жд/ вокзала – 3.1 км.

фото: пресс-служба Корпорации "Кошелев"

Теги: кошелев, sheraton, ФИФА, ЧМ-2018

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