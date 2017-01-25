Главное за сегодня: 
За окном: -6, завтра: -12
 3 февраля 2017, 15:00 
Рейтинг: 0 
Самарским выпускникам с востребованной профессией могут заплатить 127 тыс. рублей

Выпускники 2016-2017 гг. могут претендовать на получение денежной выплаты в размере до 127 704 рублей, в случае если:

— получили специальность и трудоустроились по профессии, вошедшей в перечень востребованных, в течение шести месяцев со дня завершения обучения;

— обратились в Центр занятости населения не позднее шести месяцев со дня трудоустройства.

Подробная информация размещена на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, раздел «Деятельность», подраздел «Поддержка молодого специалиста».

Теги: субсидии, выпускники

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios