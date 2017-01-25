Самарским выпускникам с востребованной профессией могут заплатить 127 тыс. рублей
Выпускники 2016-2017 гг. могут претендовать на получение денежной выплаты в размере до 127 704 рублей, в случае если:
— получили специальность и трудоустроились по профессии, вошедшей в перечень востребованных, в течение шести месяцев со дня завершения обучения;
— обратились в Центр занятости населения не позднее шести месяцев со дня трудоустройства.
Подробная информация размещена на сайте министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области, раздел «Деятельность», подраздел «Поддержка молодого специалиста».
Теги: субсидии, выпускники
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