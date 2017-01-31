3 февраля 2017, 12:11

В Самарской области закупали инвалидные коляски по завышенным ценам

Счетная палата РФ проверила эффективность расходования федеральных средств на закупку кресел-колясок для инвалидов в 2014-2016 гг. Проверки прошли в Самарской области, Алтайском крае, Брянской области и Красноярском крае.

Во всех проверяемых регионах нарушались сроки выдачи инвалиду направления на получение или изготовление изделия.

Также обнаружилось, что закупки производились по завышенным ценам. Так, в Самарской области в 2016 г. приобретена прогулочная коляска с электроприводом модели «А-200» по цене 234,2 тыс. рублей, однако аналогичную коляску можно приобрести за 195,9 тыс. рублей. «Таким образом, приобретение кресел-колясок могло быть осуществлено за более низкую цену, что привело бы к экономии бюджетных средств», - отмечает Счетная палата РФ.

Отечественные фирмы производят 79,3 тыс. кресел-колясок в год. При этом в 2016 г. требовалось 166,3 тыс. колясок. В этой связи 53% колясок закупаются за рубежом.

На большинстве госзакупок в качестве единственных поставщиков в 2014-2015 гг. были определены ООО «ОТТО БОКК Мобилити», АНО «Катаржина». В 2016 г. к ним добавилось ООО «Преодоление». В 2016 г. единственными поставщиками поставлено 43 тыс. кресел-колясок по госконтрактам, заключенным без проведения конкурентных процедур.

Проверка показала, что по сравнению с ценами 2014-2015 гг. в 2016 г. средняя стоимость колясок производства «ОТТО БОКК Мобилити» значительно выросла (на 31%). Рост стоимости колясок производства «Катаржина» составил 12%. По расчетам Счетной палаты, в результате повышения цен расходы федерального бюджета в прошлом году возросли на 105 млн рублей. С учетом средних затрат на обеспечение одного инвалида креслом-коляской (20,5 тыс. рублей) за счет этих средств можно было бы дополнительно закупить более 5 тыс. кресел-колясок.

«За 2014 - 2015 гг. креслами-колясками обеспечено 253,7 тыс. инвалидов. Расходы на данные цели в 2015 году составили 2,6 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2014 годом почти на 45%, а обеспеченность инвалидов выросла на 30%», - говорится в отчете Палаты.

Теги: кресла-коляски, сп, проверка, инвалиды

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