7 февраля медцентр «Династия» в Новокуйбышевске примет пациентов бесплатно
7 февраля в Новокуйбышевске (ул. Гагарина, 3, 1 этаж) откроется амбулаторно-поликлиническое подразделение Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарский областной медицинский центр Династия».
Принимать будет акушер-гинеколог-репродуктолог, врач- эндокринолог, врач-гематолог, врач-уролог-андролог. Там же можно пройти УЗИ и сдать анализы.
«В день открытия подразделения специалисты центра проведут бесплатный приём пациентов по предварительной записи, - сообщает пресс-служба правительства Самарской области. - Запись на прием осуществляется по будням с 8.00 до 20.00 по телефону: 8 (846) 203-98-08».
Теги: «Самарский областной медицинский центр Династия», новокуйбышевск
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