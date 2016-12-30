3 февраля 2017, 16:25

В Самаре покажут «Набережную туманов»

4 февраля в многофункциональном зале самарской областной библиотеки пройдет кинолекторий «Шедевры мирового кино». Покажут фильм Марселя Карне «Набережная туманов» (Франция, 1938).

Участники познакомятся с творчеством французской актрисы театра и кино, легенды французского кинематографа Мишель Морган.

«Фильм «Набережная туманов» (1938) ... считается одним из лучших образцов «поэтического реализма» – художественного направления в европейском кинематографе, основу которого положено поэтически возвышенное отображение жизни и быта средних и низших классов общества», - сказано в описании картины.

Ведущий – Михаил Куперберг, член Союза кинематографистов России, руководитель киноклуба «Ракурс».

Начало - в 16:00.

Теги: соунб, лекторий, куперберг, набережная туманов

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