В Самарской области выросли пособия на детей
С 1 февраля 2017 года на 5,4% увеличены размеры государственных пособий на детей:
|
Вид пособия
|
Размер в 2016 году, руб.
|
Размер в 2017 году, руб.
|
Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций
|
Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
|
Единовременное пособие при рождении ребенка
|
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации:
|
Max - 11634,50
|
Max - 12262,76
|
– за первым ребенком
|
2908,62
|
3065,69
|
– за вторым и последующими детьми
|
5817,24
|
6131,37
|
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим социальному страхованию:
|
– за первым ребенком
|
2908,62
|
3065,69
|
– за вторым и последующими детьми
|
5817,24
|
6131,37
|
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
|
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
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20 января 2017, 16:21
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