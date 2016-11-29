3 февраля 2017, 17:18

В Самарской области выросли пособия на детей

С 1 февраля 2017 года на 5,4% увеличены размеры государственных пособий на детей:

Вид пособия Размер в 2016 году, руб. Размер в 2017 году, руб. Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 581,73 613,14 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 581,73 613,14 Единовременное пособие при рождении ребенка 15512,65 16350,33 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации: Max - 11634,50 Max - 12262,76 – за первым ребенком 2908,62 3065,69 – за вторым и последующими детьми 5817,24 6131,37 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим социальному страхованию:



– за первым ребенком 2908,62 3065,69 – за вторым и последующими детьми 5817,24 6131,37 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 24565,89 25892,45 Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 10528,24 11096,76

Теги: пособия, дети

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