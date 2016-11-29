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 3 февраля 2017, 17:18 
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В Самарской области выросли пособия на детей

С 1 февраля 2017 года на 5,4% увеличены размеры государственных пособий на детей:

Вид пособия

Размер в 2016 году, руб.

Размер в 2017 году, руб.

Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций

581,73

613,14

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности

581,73

613,14

Единовременное пособие при рождении ребенка

15512,65

16350,33

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, уволенным в связи с ликвидацией организации:

Max - 11634,50

Max - 12262,76

за первым ребенком

2908,62

3065,69

за вторым и последующими детьми

5817,24

6131,37

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим социальному страхованию:

за первым ребенком

2908,62

3065,69

за вторым и последующими детьми

5817,24

6131,37

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

24565,89

25892,45

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву

10528,24

11096,76

Теги: пособия, дети

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