3 февраля 2017, 10:18

«Самарскому монолиту» запретили отклоняться от предельных параметров строительства

Глава Самары Олег Фурсов подписал постановление, в котором говорится:

«…Отказать ООО «Самарский монолит» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке площадью 2221,7 кв. м с кадастровым номером 63:01:0706001:0021, расположенном по адресу: ул. Солнечная, 51 «А» в Промышленном районе г. Самары, для строительства многоэтажного жилого дома в связи с отрицательным результатом публичных слушаний».

Спор жителей ЖК «Солнечный город», горадминистрации и застройщика продолжается уже не первый год.

В сети «ВКонтакте» «Самара, Солнечная 51а, ЖК "Солнечный дом" размещена петиция

«Мы ХОТИМ немедленного прекращения точечной застройки на территории детского сада».

«Мы, жители близлежащих домов объекту уплотнительной (точечной) застройки, находящейся по адресу: г. Самара, ул. Солнечная д. 51А, проводимой Заказчиком ООО « Самарский монолит», глубоко возмущены и протестуем против нарушения наших прав, предусмотренных Постановлением Самарской Государственной Думы от 26.04.2001г. за N61 о «Правилах застройки и землепользования» в г. Самаре», а именно:

1. Праве принятия решений по вопросам застройки, предусмотренные законодательством, а также ст.8 и ст. 10 указанного постановления о проведении общественных слушаний.

Мы считаем, что указанная уплотнительная застройка проводится с нарушением норм градостроительной документации, санитарно эпидемиологических требований, и ухудшает качество проживания граждан близлежащих домов.

Требуем:

Остановить строительство, разрешение на которое выдано с нарушением норм права, предусмотренного законодательством и положением указанного выше Постановления;

Провести публичные слушания по застройке указанной территории, с предоставлением всех оценочных актов, экспертиз уполномоченных органов, а так же документов, определяющих статус территории и осознавания её передачи Застройщику ООО « Самарский монолит».

Исходя из того, что нас глубоко беспокоит тема возможной коррупционной составляющей в выделении, или передаче участка под застройку ООО «Самарский монолит», с отчуждением значительной части площадки детского сада N 153. Просим пояснить нам вопрос о том, каким образом, и на каких основаниях муниципальная собственность ( участок земли под данную застройку) была передана Застройщику в собственность (аренду), а так же на вопрос, каким образом значительная часть территории муниципального детского сада N 153 перешла в собственность (аренду) Застройщику « Самарский монолит».

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