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 3 февраля 2017, 17:47 
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В Худмузее поговорят о "Воображаемых шедеврах"

4 февраля куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин прочитает в Художественном музее лекцию "Воображаемые шедевры".

Речь пойдет о творчестве художников-концептуалистов и симптомах кризиса классической изобразительности.
«На лекции мы поговорим о произведениях, которых мы не видим, но которые способны вызывать самые различные эмоции: от потрясения до скандала», - пишут организаторы. 

Начало - в 17:00.
Стоимость билета - 50 рублей.
Адрес музея: ул. Куйбышева, 92

 

Теги: баландин, лекция, худмузей

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