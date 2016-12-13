3 февраля 2017, 17:47

В Худмузее поговорят о "Воображаемых шедеврах"

4 февраля куратор галереи «Виктория» Сергей Баландин прочитает в Художественном музее лекцию "Воображаемые шедевры".

Речь пойдет о творчестве художников-концептуалистов и симптомах кризиса классической изобразительности.

«На лекции мы поговорим о произведениях, которых мы не видим, но которые способны вызывать самые различные эмоции: от потрясения до скандала», - пишут организаторы.

Начало - в 17:00.

Стоимость билета - 50 рублей.

Адрес музея: ул. Куйбышева, 92

Теги: баландин, лекция, худмузей

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