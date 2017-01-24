3 февраля 2017, 09:39

Два ООО в Сызрани и в Самаре задолжали работникам 7 млн рублей

По иску прокуратуры Куйбышевского района Самары оштрафованы ООО «СпецРСУ-3» и его директор за задержку зарплаты. За октябрь 2016 г. компания задолжала 102 сотрудникам 4,145 млн рублей. После вмешательства прокуратуры, задолженность перед работниками погасили.

Директору назначен штраф в размере 10 000 рублей, ООО«СпецРСУ-3» - 50 000 рублей.

Прокуратура Сызранского района направила в Сызранский районный суд 123 иска в отношении ООО «Форас», которое не выплатило работникам за ноябрь-декабрь прошлого года 2,900 млн рублей.

Теги: долги по зарплате, прокуратура

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