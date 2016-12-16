3 февраля 2017, 09:31

Гордума приняла первые поправки в бюджет Самары

Доходы и расходы бюджета Самары на 2017 г. увеличатся на 200 млн рублей и составят 13,906 млрд рублей.

В этом году администрация планирует снизить долю закупок по начальной (максимальной) цене. В 2016 г. это позволило Самаре сэкономить 206,7 млн рублей.

Кроме того, удалось увеличить прибыльность МУПов. С 2015 г. установлен норматив отчислений 50% прибыли муниципальных унитарных предприятий. Ранее в городскую казну поступала только пятая часть. За 2015 -2016 гг. поступления от МУПов составили 117,5 млн рублей. «По предварительным итогам 2016 г. в 27 муниципальных предприятиях было сокращено 492 штатные единицы, все МП суммарно изыскали 123,8 млн рублей», - пишет пресс-служба гордумы.

Как сообщает мэрия Самары, за счет оптимизации расходов на содержание органов местного самоуправления будет сэкономлено еще 87 млн рублей. Эти средства направят на уплату лизинговых платежей по приобретенным ранее автобусам и трамваям, покупку нового транспорта и поддержку самарского метрополитена. Кроме того, часть средств будет направлена в резерв "для обеспечения условий софинансирования в рамках проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году".

Теги: бюджет самары, доходы, расходы, гордума

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.