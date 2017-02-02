2 февраля 2017, 17:44

Мэрия Самары одобрила план застройки части Ленинского района

Администрация Самары одобрила план застройки участка в границах улиц Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова в Ленинском районе города (ЖК "Ильинская плаза" строят с ноября 2015 г., генподрядчик - "Стройресурс", сдать объект планируется в середине этого года).

Проект делало ООО СК «Новый Город».

Разрешение на подготовку проекта СК получила в декабре 2014 г. Сделать проект компания должна была к середине 2015 г. 18 июня 2015 г. мэрия выдала СК разрешение на планирование территории под застройку. 18 ноября 2016 г. мэрия подвела итоги публичных слушаний по проекту.

Общая площадь участка – 3,10 га. Под 9 жилых домов (выше 9ти этажей– 2,47 га). Еще по трети гектара выделят под детсад и под объекты общественно-делового назначения.

На участке проектировщик отметил и ветхое жилье – около 4,830 кв. м. Под снос запланированы 14 домов, построенных в период 1880-1917 гг. по адресам:

Ул. Арцыбушевская, 133/76А

Ул. Арцыбушевская, 139 А

Ул. Арцыбушевская, 147 А

Ул. Арцыбушевская, 147 В

Ул. Арцыбушевская, 149 А

Ул. Буянова, 112/84 З

Ул. Буянова, 112/84 А

Ул. Буянова, 112/84 Б

Ул. Буянова, 112/84 Е

Ул. Буянова, 142 А

Ул. Маяковского, 78 А

Ул. Маяковского, 82 А

Ул. Маяковского, 82 В

Ул. Маяковского, 82 Г

Теги: в границах улиц Маяковского Арцыбушевской, Чкалова, Буянова в Ленинском районе, , СК «Новый Город», Самара

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