2 февраля 2017, 16:05

Денег дадут театру-студии «Грань» и драмтеатру им. Толстого

Театр-студия «Грань» (Новокуйбышевск) и драматический театр им.А.Толстого (Сызрань) получат деньги из федерального бюджета.

Самарской области выделили 9,972 млн рублей на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тыс. человек. Всего федеральное правительство распределило 670 млн рублей между 56 субъектами России.

Полученные деньги театры направят на создание новых постановок, выплату зарплат сотрудникам, укрепление материально-технической базы учреждений. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Теги: Театр-студия «Грань», драматический театр им.А.Толстого, федеральный бюджет

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