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 2 февраля 2017, 16:22 
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Направления на курсы реабилитации инвалидам должны давать врачи по месту жительства

С 1 января инвалиды (в том числе и дети-инвалиды) могут получить направление на курсы реабилитации у медиков по месту своего проживания. 

Медики должны выдать инвалиду справку-рекомендацию, где указать название реабилитационного заведения и форму получения услуги (стационарная или полустационарная). 

Со справкой-рекомендацией и пакетом документов надо обратиться в Центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (ЦСО) по месту жительства. Эти организации составляют общие списки нуждающихся в реабилитации.

Об этом  сообщает минсоцразвития Самарской области. 

Список нужных документов можно посмотреть здесь. Или позвонить напрямую  в департамент по делам инвалидов министерства по телефонам: 334-12-77 и 270-91-18.

 

Теги: инвалиды, реабилитация, самарская область

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