Прокуратура взялась за администрации сельских поселений
Прокуратура требует досрочно уволить главу администрации села Красная Поляна.
12 февраля прошлого года кандидат Валериий Глазков предоставил недостоверную справку о доходах за 2015 г. «... в справке не указаны доходы на сумму свыше 25 тысяч рублей, полученные им с января по апрель 2015 года во время работы оператором котельной в МБУ «Центр МТО», - пишет пресс-служба облпрокуратуры.
Кроме того, с 21 сентября 2013 г. по 25 января 2016 г. Глазков одновременно работал главой сельского поселения Красная поляна и в МБУ «Центр МТО», "что является недопустимым».
В суд отправилось дело в отношении бывшего руководителя юротдела администрации Хворостянского района Кристины Лычевой, обвиняемой в получении взятки в размере 30 тыс. рублей. В июне прошлого года Лычева получила взятку за согласование социальной выплаты на приобретение жилья по программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2017 года». За вознаграждение чиновница также пообещала скрыть от жилищной комиссии то, что заявитель предоставил недостоверные сведения о месте работы.
Теги: прокуратура, взятка, село
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