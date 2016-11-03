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 2 февраля 2017, 17:14 
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Самарцев просят менять электросчетчики только в сетевой компании

АО «Самарская сетевая компания (ССК)» просит самарцев не верить фирмам-однодневкам, принуждающих к установке и замене приборов учета электрической энергии. В прошлом году такие конторы занимались массовыми обходами квартир в многоквартирных домах, во время которых они убеждали доверчивых граждан в необходимости замены счетчика на новый. При этом «предприниматели» умышленно срывали пломбы энергоснабжающей или сетевой организаций.

Как правило, никаких документальных подтверждений о неисправности счетчика с предписанием на его замену в установленные сроки не выдавались. За «услугу» просили свыше 1500 рублей.

«При этом новый счетчик без опломбировки по закону не считается введенным в эксплуатацию. Расчет за потребленную электроэнергию в этом случае ведется по нормативу», - отмечают в ССК.

АО «ССК» неоднократно обращалось к фирмам, оказывающим услуги по замене и установке счетчиков, с просьбой вызывать представителя сетевой компании для распломбировки приборов учета с оформлением необходимых документов. Однако понимания со стороны предпринимателей добиться не удалось, сетуют эненргетики.

Добавим, для индукционных и электронных приборов учета срок службы составляет от 8 до 16 лет.

В случае если требуется замена прибора учета необходимо вызвать представителя сетевой компании для распломбировки счетчика, Для допуска в эксплуатацию вновь установленного прибора необходимо подать заявление в адрес сетевой компании с просьбой об опломбировке нового счетчика.

 

Теги: счетчики, сск, пломбы

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