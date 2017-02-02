После 10 февраля гражданам пересчитают субсидии
Правительство Самарской области утвердило новые величины прожиточного минимума за IV квартал 2016 г.:
— для трудоспособного населения – 10 642 рубля;
— для пенсионеров – 7667 рублей;
— для детей – 9415 рублей;
— в расчете на душу населения — 9664 рубля.
Постановление вступает в силу с 10 февраля. В связи с этим гражданам, получающим субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, будет автоматизировано (без дополнительного предоставления документов) произведен перерасчет размера получаемой субсидии.
Теги: прожиточный миниму, самарская область, четвертый квартал 2016, субсидии
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