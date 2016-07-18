2 февраля 2017, 13:49

В Пензе у СИНКО будет и клиника, и издательство

СИНКО откроет в одном из зданий, принадлежавших ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Пензенская правда» многопрофильный лечебно-диагностический комплекс «Медгард-Пенза». Об этом сообщила компания.

В Пензе самарская компания планирует заниматься и издательским бизнесом. «У нас есть намерение сохранить функционал и по мере возможности развивать издательский комплекс», – цитирует пресс-служба генерального директора ГК СИНКО Эдуарда Мнацаканяна.

«Пензенскую правду» СИНКО купила в конце ноября 2016 г. Компания принадлежала государству. В конце января акции ОАО перешли на баланс самарской ГК.

ОАО принадлежало три земельных участка (ул. Аустрина, 173; ул. Куйбышева, 23; ул. Карла Маркса, 16), а также девять объектов недвижимости в Пензе.

У самарской ГК медицинский (клиники «Медгард»), книготорговый (сеть магазинов «Метида») и сельскохозяйственный (агропроизводственный холдинг «Зерно Жизни») бизнесы.

Теги: синко, пензенская правда

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