2 февраля 2017, 13:34

В Тольятти подорожал бензин

С 27 января по 2 февраля в Тольятти повысились розничные цены на свежие томаты, виноград, морковь, капусту, лук. Подешевели апельсины, свежие огурцы, куриное мясо.

Подорожал бензин марки АИ-92 (на 0,30 руб./литр), АИ-95 (на 0,30 руб./литр), литр дизельного топлива подорожал на 30 копеек.



Интервалы средних розничных цен на товары и топливо в Тольятти на 2 февраля:



№ п/п Наименование товара Единица измерения Субъекты розничной торговли всех форм собственности (15 обследуемых объектов) Min Max 1 Мука пшеничная (сорт высший) руб./кг 34,48 45,79 2 Крупа рисовая (сорт первый) руб./кг 61,62 78,55 3 Крупа гречневая (сорт первый) руб./кг 83,72 93,19 4 Макаронные изделия (сорт высший) руб./кг 35,89 69,65 5 Масло подсолнечное рафинированное руб./л 93,35 112,23 6 Сахар песок руб./кг 49,28 50,90 7 Соль поваренная руб./кг 10,81 11,06 8 Чай черный байховый руб./кг 510,60 636,97 9 Вода питьевая столовая руб./5 л 49,50 54,77 10 Изделия колбасные вареные руб./кг 295,64 390,75 11 Колбасы варено-копченые руб./кг 437,36 531,75 12 Колбасы сырокопченые руб./кг 666,55 744,85 13 Говядина руб./кг 330,33 425,33 14 Свинина руб./кг 231,40 304,10 15 Мясо кур руб./кг 123,11 125,07 16 Рыба мороженая руб./кг 146,90 201,75 17 Рыба копченая руб./кг 292,20 357,05 18 Рыба соленая руб./кг 172,66 204,24 19 Рыбные консервы руб./1 шт 56,98 62,68 20 Хлеб белый из пшеничной муки руб./кг 51,46 55,76 21 Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный руб./кг 46,32 50,09 22 Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%) руб./л 46,25 50,93 23 Творог (м.д.ж. 5-9%) руб./кг 248,64 297,10 24 Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%) руб./кг 367,27 450,51 25 Кефир (м.д.ж. 3,2%) руб./л 56,31 63,15 26 Сметана м.д.ж. (15%) руб./л 134,05 164,06 27 Сыр твердый (м.д.ж. 45 %) руб./кг 369,17 386,82 28 Картофель свежий руб./кг 17,76 18,70 29 Лук репчатый свежий руб./кг 17,78 19,56 30 Капуста белокочанная свежая руб./кг 14,03 16,64 31 Морковь столовая свежая руб./кг 18,81 23,01 32 Огурцы свежие руб./кг 213,88 219,47 33 Томаты свежие руб./кг 173,06 175,91 34 Перец сладкий свежий руб./кг 162,18 208,98 35 Яблоки свежие руб./кг 67,27 96,75 36 Бананы свежие руб./кг 59,04 61,91 37 Виноград свежий руб./кг 168,97 189,24 38 Апельсины руб./кг 80,22 95,79 39 Мандарины руб./кг 96,25 107,39 40 Яйцо столовое 1 категории (С1) руб./1 десяток 62,58 63,73 41 Бензин АИ -80 руб./1 литр 30,00 32,00 42 Бензин АИ-92 руб./1 литр 34,50 35,60 43 Бензин АИ-95 руб./1 литр 37,70 38,95 44 Дизельное топливо руб./1 литр 36,00 39,10

Теги: цены тольятти, бензин

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