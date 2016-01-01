В Самарской области будут искать продавцов крепкого алкоголя
По данным Федеральной службы регулирования алкогольного рынка, объем зафиксированных в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС) продаж на территории Самарской области составляет 7,4 л на человека в год (в ПФО средний показатель 9,2). Это связано с высоким оборотом нелегальной алкогольной продукции в Самарской области, делает вывод облправительство.
С 1 января 2017 г. размер поступления акцизов от продажи крепкого алкоголя в региональные бюджеты зависит не только от объемов производства, но и от уровня его потребления. Это учитывается в ЕГАИС.
Из-за потребления нелегального крепкого алкоголя Самарская область потеряет 1,4 млрд рублей.
Поэтому правительство велело главам муниципалитетов выявить и пересчитать все торговые точки, где продают крепкий алкоголь. И сообщить о них в минэкономразвития области.
Теги: егаис, крепкий алкоголь, нелегальный, самарская область
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