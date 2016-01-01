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План по строительству жилья в Самарской области – на уровне прошлогоднего

План по строительству жилья на 2017 г. – на уровне прошлогоднего, сообщает областное правительство. В 2016 г. в Самарской области сдали почти 1,9 млн кв. м жилья. Это «скорректированное плановое задание», говорится в сообщении.

По данным областного Минстроя на май 2016 г.,  в области планировали построить за год 2,211 млн кв. м (в 2015 г. планировали сдать 2,181 млн кв. м жилься, сдали, по данным Минстроя области, 2 ,212 млн кв. м).

Сниженный прошлогодний план по вводу жилья Самарская область выполнила за счет 5-ти районов области (Борский (167,3%), Кинельский (128%), Елховский (124,7%), Шигонский (126,6%), Кошкинский (122,2%) и Ставропольский) и Новокуйбышевска (156,5%).

Не выполнили план 2016 г. два крупнейших города области – Самара (85,1%) и Тольятти (82,5%). А также Жигулевск (65,2%), Чапаевск (78,4%), Большеглушицкий (67,9%) и Волжский (46,6%) районы.

Построенные в прошлом году индивидуальные дома по площади ненамного меньше объемов жилья в сданных многоэтажных домах - 717,7 тыс. кв. м против 953,7 тыс. кв. м соответственно. В жилых домах малой этажности сдано только 203,3 тыс. кв. м. 

Теги: жилье, самарская область, план

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