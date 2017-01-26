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На железнодорожном вокзале Самары можно зарядить гаджеты
На железнодорожном вокзале Самары начали работать стационарные устройства для зарядки мобильных телефонов и современных гаджетов (смартфонов, планшетных компьютеров, ноутбуков и т.д.), сообщает пресс-служба КбшЖД.
Пассажир может выбрать наиболее подходящий для него способ зарядки – открытые или закрытые ячейки. В первом случае пассажир должен находиться рядом со своим гаджетом. Во втором – можно поместить гаджет в специальную ячейку, выбрав на сенсорном экране тип своего устройства. Закрывается и открывается ячейка с помощью набранного кода. Услуга бесплатная.
Теги: железнодорожный вокзал, Самара, гаджеты, зарядка
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