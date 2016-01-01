Избирателей в Самарской области стало меньше
В Самарской области по данным на 1 января зарегистрировано 2 млн 448 тыс. 060 избирателей, сообщает облизбирком.
По сравнению с данными ГАС «Выборы» на 1 января 2016 г. количество избирателей сократилась на 7808 человек. С 1 июля прошлого года их стало меньше на 375 человек.
За 2016 г. больше всего избирателей зарегистрировалось в Кинельском районе (1 216 человек), "наибольшее снижение числа избирателей отмечено в Борском районе (2 157 человек)".
Теги: избиратели, количество, облизбирком, самарская область
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