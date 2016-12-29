Счетная палата: в Самарской области бесплатную медицину замещает платная
Счетная палата Самарской области проверила целесообразность использования средств областного бюджета, предоставленных на программу «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 - 2018 годы».
Выяснилось, что в 30% государственных медицинских учреждений целевые показатели по средней заработной плате медработников не исполняются.
Объем платных медицинских услуг в Самарской области за последние десять лет вырос в 5 раз. При этом доля платных услуг в общем объеме медицинских услуг выросла с 4,7% в 2004 г. до 7,5% в 2016 г.
«Рост поступлений от платных медицинских услуг свидетельствует как о росте их стоимости и востребованности, так и о прогрессирующем замещении бесплатной медицинской помощи платной», - отметили в Счетной палате.
Теги: счетная палата, медицина
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
20 января 2017, 12:19
«Самара-АРИС» дублирует функции Минсельхоза и тратит много бюджетных денег
Комментариев: 0
|Октябрьск слишком много платит поставщикам ресурсов
17 января 2017, 12:51
|Природоохранный центр Самарской области хотят переселить
17 января 2017, 12:43
|Счетная палата подсчитала финансовые грехи Чапаевска
12 января 2017, 10:02
|Минобразования Самарской области переплатило частным детсадам 167 млн рублей
29 декабря 2016, 11:01