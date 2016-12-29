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Счетная палата: в Самарской области бесплатную медицину замещает платная

 

Счетная палата Самарской области проверила целесообразность использования средств областного бюджета, предоставленных на программу «Развитие здравоохранения в Самарской области» на 2014 - 2018 годы».

Выяснилось, что в 30% государственных медицинских учреждений целевые показатели по средней заработной плате медработников не исполняются.

Объем платных медицинских услуг в Самарской области за последние десять лет вырос в 5 раз. При этом доля платных услуг в общем объеме медицинских услуг выросла с 4,7% в 2004 г. до 7,5% в 2016 г.

«Рост поступлений от платных медицинских услуг свидетельствует как о росте их стоимости и востребованности, так и о прогрессирующем замещении бесплатной медицинской помощи платной», - отметили в Счетной палате.

 

 

 

 

 

 

Теги: счетная палата, медицина

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