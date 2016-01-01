Главное за сегодня: 
За окном: -10, завтра: -8
 Сегодня, 14:46 
Рейтинг: 0 
1,673 млрд рублей выделят из федерального бюджета трем ЖК Самары

В этом году Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выделит 1,673 млрд рублей на развитие трех жилых комплексов Самары – «Кошелев-проект», «Южный город» и «ЭкоГрад Волгарь». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. 

В целом Минстрой России выделит деньги на 66 проектов жилых микрорайонов в 33 регионах страны. Деньги направят на субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство коммунальной инфраструктуры, а также в качестве прямых субсидий - на социальную и внутриквартальную транспортную инфраструктуру.

Полученные из федерального бюджета деньги в Самаре направят на строительство 9 объектов социальной и транспортной инфраструктур:

- в «Кошелев-проекте» – школа на 1360 мест в п.г.т. Смышляевка, 2 детских сада на 350 мест каждый (в п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский и городском округе Самара); лечебно-профилактическое учреждение на 960 посещений в смену для взрослых и 300 посещений в смену для детей на территории городского округа Самара; 2 автомобильные дороги (на территории п.г.т. Смышляевка);

- в «Южном городе» - детский сад на 300 мест, поликлиника на 250 посещений в смену;

- в ЖК «ЭкоГрад Волгарь» - детский сад на 240 мест.

 

Теги: «Кошелев-проект» «Южный город» и «ЭкоГрад Волгарь», , минстрой РФ, федеральный бюджет

При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.

Ваше имя:
E-mail получателя:
Новости по теме
Сегодня, 19:33
Украина обвинила Россию в обстреле своего самолета
Комментариев: 0
В Самарской области будут искать продавцов крепкого алкоголя
Сегодня, 17:13
Международный олимпийский комитет отозвал у России медаль ОИ-2012
Сегодня, 17:08
План по строительству жилья в Самарской области – на уровне прошлогоднего
Сегодня, 16:44
На железнодорожном вокзале Самары можно зарядить гаджеты
Сегодня, 16:09
Экономика, свежие новости
План по строительству жилья в Самарской области – на уровне прошлогоднего
Сегодня, 16:44
Счетная палата: в Самарской области бесплатную медицину замещает платная
Сегодня, 15:00
Облправительство попытается продать еще 8 иномарок
Сегодня, 13:57
Самарской области дадут меньше на компенсацию расходов на капремонт
Сегодня, 11:41
Меркушкин: «Адресная соцподдержка направлена в пользу наиболее нуждающихся»
Сегодня, 09:31

© 2009-2016 Губернский портал Самара.ру
Свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 38345 от 10 декабря 2009 года
Выдано федеральной службой по надзору в сфере связи ИТ и массовых коммуникаций.
Редакция: 8 (846) 273-65-65, почта, размещение рекламы

RSS лента
Twitter
Яндекс виджет

Разработка сайта - dv.studios