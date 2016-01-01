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1,673 млрд рублей выделят из федерального бюджета трем ЖК Самары

В этом году Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ выделит 1,673 млрд рублей на развитие трех жилых комплексов Самары – «Кошелев-проект», «Южный город» и «ЭкоГрад Волгарь». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В целом Минстрой России выделит деньги на 66 проектов жилых микрорайонов в 33 регионах страны. Деньги направят на субсидирование процентной ставки по кредитам на строительство коммунальной инфраструктуры, а также в качестве прямых субсидий - на социальную и внутриквартальную транспортную инфраструктуру.

Полученные из федерального бюджета деньги в Самаре направят на строительство 9 объектов социальной и транспортной инфраструктур:

- в «Кошелев-проекте» – школа на 1360 мест в п.г.т. Смышляевка, 2 детских сада на 350 мест каждый (в п.г.т. Смышляевка муниципального района Волжский и городском округе Самара); лечебно-профилактическое учреждение на 960 посещений в смену для взрослых и 300 посещений в смену для детей на территории городского округа Самара; 2 автомобильные дороги (на территории п.г.т. Смышляевка);

- в «Южном городе» - детский сад на 300 мест, поликлиника на 250 посещений в смену;

- в ЖК «ЭкоГрад Волгарь» - детский сад на 240 мест.

Теги: «Кошелев-проект» «Южный город» и «ЭкоГрад Волгарь», , минстрой РФ, федеральный бюджет

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