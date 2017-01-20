Вчера, 14:21
"Крылья Советов" могут отдать своего защитника "Локомотиву"
"Крылья Советов" могут отдать своего защитника "Локомотиву"
Защитник «Крыльев Советов» Тимофей Маргасов продолжит карьеру в «Локомотиве», пишет «Соккер.ру» со ссылкой на осведомленный источник.
По информации издания, в скором времени о сделке будет объявлено официально.
Ожидается, что футболист заключит с «железнодорожниками» контракт на 3,5 года.
Напомним, что Маргасов перешел в самарский клуб из "Ростова" прошлым летом.
Теги: крылья советов, локомотив
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