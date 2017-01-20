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"Крылья Советов" могут отдать своего защитника "Локомотиву"

Защитник «Крыльев Советов» Тимофей Маргасов продолжит карьеру в «Локомотиве», пишет «Соккер.ру» со ссылкой на осведомленный источник.

По информации издания, в скором времени о сделке будет объявлено официально.

Ожидается, что футболист заключит с «железнодорожниками» контракт на 3,5 года.

Напомним, что Маргасов перешел в самарский клуб из "Ростова" прошлым летом.

 

Теги: крылья советов, локомотив

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