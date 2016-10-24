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Контрольный департамент Самарской области переименовали

Губернатор Самарской области исключил из перечня органов исполнительной власти Самарской области, не являющихся министерствами, Контрольный департамент Самарской области

Вместо него в список включена новая структура – Управление по контролю в сфере закупок Самарской области.

Управление, как ранее и департамент, будет подчиняться непосредственно губернатору.

Контрольный департамент был создан в структуре исполнительной власти в октябре 2016 г. Тогда был ликвидирован Госфинконтроль Самарской области. Его полномочия передали областному Минфину.

Кроме этого, из администрации губернатора области выделили контрольно-аналитический департамент, переименовали в контрольный департамент, и передали ему функции Госфинконтроля по контролю «за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и полномочий органа внутреннего государственного финансового контроля по контролю в сфере закупок по вопросам, определенном Федеральным законом «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Теги: контрольный департамент, управление по контролю в сфере закупок Самарской области

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