Сегодня, 13:57

Облправительство попытается продать еще 8 иномарок

pixabay.com

Главное управление торгов объявило 8 аукционов по продаже иномарок из гаража облправительства.

Первый лот – «Ауди» А6 2006 года выпуска, начальная цена - 295 533 рубля, пробег – 263 484 км. Торги назначены на 14 марта.

Второй лот – «Ауди» А6, 2005 года выпуска, начальная цена - 309 429 рубля, пробег - 395 421 км. Торги назначены на 14 марта.

Третий лот - Ауди» А6 2006 года выпуска, начальная цена - 400 310 рублей, пробег – 248 603 км. Аукцион пройдет 14 марта.

Четвертый лот – «Ниссан Теана» 2006 года выпуска, начальная цена - 394 488 рублей, пробег – 349 522 км. Торги пройдут 15 марта.

Пятый лот – «Ауди Allroad» 2006 года выпуска, начальная цена - 435 168 рубля, пробег – 344 151 км. Аукцион пройдет 15 марта.

Шестой лот - «Ауди Allroad» 2006 года выпуска, начальная цена - 478 883 рублей, пробег – 308 306 км. Торги назначены на 15 марта.

Седьмой лот – БМВ 530 IA 2001 года выпуска, начальная цена - 303 093 рублей, пробег – 263 484 км. Аукцион намечен на 14 марта.

Восьмой лот - «Ниссан Теана» 2006 года выпуска, начальная цена - 317 694 рублей, пробег – 435 796 км. Продавать машину будут 15 марта.

Задаток на всех аукционах – 20%, шаг аукциона – 5%.

Все машины находятся по адресу: Самара, Самара, ул. Главная, 23.

В конце 2015 г. правительство области решило распродать свои старые машины и купить им на замену вазовские новинки. Сначала решили избавиться от «Ауди».

В апреле прошлого года главное управление организации торгов Самарской области выставило на торги 8 "Ауди" в первый раз. Общая стоимость машин составляла 4,2 млн рублей. Но заявок от потенциальных покупателей не было. После этого продать машины пытались еще два раза - в июле и в сентябре. По тем же ценам. Аукционы в октябре признаны несостоявшимися. С того времени автомобили на аукцион не выставлялись.

На днях руководитель "Службы транспортного обеспечения" Валерий Колотилин сообщил о сокращении автопарка облправительства на 34 автомобиля, что позволит сэкономить около 8 млн бюджетных рублей.

Расстанутся, прежде всего, с автомобилями Chevrolet Niva и Chevrolet Viva, которые эксплуатируются около 10 лет, некоторые из них имеют пробег более 500 тыс. км. Стоимость машин не называлась.

Теги: иномарки, гуот, продажа

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