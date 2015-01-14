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Акции «Пензенской правды» перешли к СИНКО

ОАО "СИНКО" стало собственником «Пензенской правды». 100% акций ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Пензенская Правда» были зачислены на счет самарской компании 31 января. Об этом говорится в сообщении самарской компнаии.

Издательство СИНКО купила на аукционе 29 ноября 2016 г. Акции были в федеральной собственности. Сумма сделки – 161, 500 млн рублей. Начальная цена акций составляла 323, 000 млн рублей, сообщали ранее пензенские СМИ.

Теги: синко, пензенская правда

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