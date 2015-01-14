Акции «Пензенской правды» перешли к СИНКО
ОАО "СИНКО" стало собственником «Пензенской правды». 100% акций ОАО «Издательско-полиграфический комплекс «Пензенская Правда» были зачислены на счет самарской компании 31 января. Об этом говорится в сообщении самарской компнаии.
Издательство СИНКО купила на аукционе 29 ноября 2016 г. Акции были в федеральной собственности. Сумма сделки – 161, 500 млн рублей. Начальная цена акций составляла 323, 000 млн рублей, сообщали ранее пензенские СМИ.
Теги: синко, пензенская правда
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на Губернский портал Самара.ру обязательна.
|Ваше имя:
|E-mail получателя:
|
27 января 2017, 16:00
Самарская область вновь передает 4 га земли в Самаре компании СИНКО
Комментариев: 0
|СИНКО купила саратовскую клинику "Авеста"
10 января 2017, 11:46
|Владелец самарской «Метиды» купил издательство
5 декабря 2016, 13:23
|«Росинкомпроект» сделает проект реконструкции жигулевской оросительной системы
18 июля 2016, 14:00
|СИНКО докупила третий элеватор
14 января 2015, 17:14
|АвтоВАЗ вернется к пятидневке
Сегодня, 10:37
|Дмитрий Самигуллин: «Процессы объединения юридических фирм набирают обороты во всем мире»
Вчера, 13:00
|У самарского аэропорта «Курумоч» было много почты
30 января 2017, 16:53
|Самаранефтегаз добыл 12,2 млн тонн нефти в 2016 году
30 января 2017, 10:33
|Самарская область вновь передает 4 га земли в Самаре компании СИНКО
27 января 2017, 16:00