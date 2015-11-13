Сегодня, 17:51

Самарцы могут бесплатно получить гектар земли на Дальнем Востоке

Сегодня в Самарской области начался прием заявлений на предоставление бесплатных земельных участков, расположенных в Дальневосточном федеральном округе. Ранее получить землю могли только жители округа.

Теперь любой желающий может один раз безвозмездно получить землю в девяти регионах Дальнего Востока – в республике Саха Якутия, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе. Участок предоставят на пять лет, если после этого срока земля будет не освоена, ее могут изъять.

Для того, чтобы получить участок, нужно зарегистрироваться на портале госуслуг. После чего можно самостоятельно выбрать участок в режиме онлайн на сайте надальнийвосток.рф. Если нужна помощь в выборе участка и его оформлении, можно обратиться в любой удобный офис МФЦ региона или в приемные Кадастровой платы Самарской области.

По данным сайта надальнийвосток.рф, уже подано более 21 тыс. заявок, более 4 тыс. участков отданы в пользование.

На этом же сайте можно ознакомиться с пошаговой инструкцией получения гектара, вариантами его использования и пр.

Теги: гектар, дальний восток

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